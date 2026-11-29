ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਉਹ ਚੁਣਨਗੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ?
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : November 29, 2026 at 2:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਖਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ?
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਸਮੇਤ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਲਈ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਲਈ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਓਵੈਸੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ, ਚੋਣ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਲਈ, ਓਵੈਸੀ ਲਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਡਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
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