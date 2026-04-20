Fly91 'ਚ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ! ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀ ਅਚਾਨਕ ਰੋਣ ਲੱਗੇ

ਹੁਬਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

PLANE LANDED AT HUBBALLI AIRPORT
ਹੁਬਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 20, 2026 at 7:21 PM IST

ਬੰਗਲੁਰੂ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁਬਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਫਲਾਈ91 ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁਬਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Fly91 ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ IC3401 (ATRTURBOPROP AT7) ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਉਤਰਨੀ ਸੀ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ, ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾਗੋਡਾ, ਦਾਵਾਂਗੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

"ਜਹਾਜ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਹਵਾ ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਏ ਯਾਤਰੀ"

ਹੁਬਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 18 ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਹਾਜ਼ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਘਬਰਾ ਗਏ।"

ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰਿਆ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਉਡਾਣ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਹੁਬਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਬਲੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।

"ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਮਿਆਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਨ"

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁਬਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਮਿਆਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੁਬਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।"

"ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਬਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 22 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਆ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ," । Fly91 ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਬਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣ ਫਿਰ ਹੁਬਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। Fly91 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਬਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

"Fly91 ਕੋਲ ਪਾਇਲਟਾਂ, ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਟੀਮ ਹੈ ਮੌਜੂਦ"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "Fly91 ਕੋਲ ਪਾਇਲਟਾਂ, ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।" ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁਬਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ IC3401 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।"

