ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਦਮਾਮ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 25, 2026 at 10:32 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰਾਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#TravelAlert Air India and Air India Express flights to and from Riyadh and Dammam will remain suspended until 7 November 2026, while services to and from Jeddah will remain suspended until 31 October 2026.— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 24, 2026
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਦਮਾਮ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਥੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਜੇਦਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 24x7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।
ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹੱਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਮਰਾਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਹੱਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ 1966 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮਰਾਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਉਮਰਾਹ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਲਾਗੂ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
The Indian community residing in Saudi Arabia is requested to abide by local rules and regulations. ⬇️— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 25, 2026
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁੜ-ਬੁਕਿੰਗ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਉਮਰਾਹ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੌਂਸਲੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
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