ਘਰੇਲੂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਲਸਣ ਦੀ ਆਮਦ
ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਲਸਣ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 28, 2026 at 4:03 PM IST
ਕੋਟਾ: ਹਦੋਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਸਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਦਾ ਭਾਮਾਸ਼ਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਬਜ਼ਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਸਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀ ਆਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਸਣ 6,000 ਤੋਂ 16,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਲਸਣ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਭਾਮਾਸ਼ਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਸਣ ਵਪਾਰੀ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਲਸਣ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਲਸਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ:
ਚੀਨੀ ਲਸਣ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕੋਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਲਸਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਦੋਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਸਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਸਣ ਪਹੁੰਚਿਆ :
ਲਸਣ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਨੰਦਵਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਲਸਣ ਹਦੋਤੀ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਦੋਤੀ ਲਸਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲਸਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਸਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹਦੋਤੀ ਲਸਣ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਸਣ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ 6,000 ਤੋਂ 16,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ:
ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲਸਣ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਯਾਤ-ਗ੍ਰੇਡ ਲਸਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਟ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 6,000 ਤੋਂ 16,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲਸਣ 6,000 ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ 70%:
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਮਾਸ਼ਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 7,000 ਤੋਂ 8,000 ਬੋਰੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 3,500 ਤੋਂ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਆਮਦ ਲਗਭਗ 12,000 ਤੋਂ 13,000 ਬੋਰੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 6,500 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 60 ਤੋਂ 70% ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ।
ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕਿੰਗ:
ਘੱਟ ਆਮਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਸਣ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਸਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ:
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲਸਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਟਾਸ ਭਰੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਸਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੀਨ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਹਾਦੋਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਹਾਦੋਤੀ ਲਸਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।