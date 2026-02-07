ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ETV Bharat ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ"
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
Published : February 7, 2026 at 8:07 PM IST
SHEIKH HASINA INTERVIEW: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡ ਦੀਪਾਂਕਰ ਬੋਸ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਲਾਵਤਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ।
ਸਵਾਲ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਜਵਾਬ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਟਕ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ (ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਣਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੀਐਨਪੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੱਚੀ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।
ਜਵਾਬ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲ' ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਗਏ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਮਨਾਮ ਬਿਆਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਣਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਚਿੰਗ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੌਜ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ, ਉਹ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਸਿਰਫ ਵਧੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਖ਼ਤ ਗੈਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਯੂਨਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ? ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ' ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 1971 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਣਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਅਣਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਤਲੇਬ ਸਿਕਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ, ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸਨ?
ਜਵਾਬ: ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐਨਪੀ, ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਂ ਵਾਰ ਚੋਣ ਫਤਵੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐਨਪੀ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਉਸ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹ ਯੂਟੋਪੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕੈਦ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਰਤਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
ਜਵਾਬ: ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨ ਟਾਪੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕੋਰਲ ਟਾਪੂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਹੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਦਫਤਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 152,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਲ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।