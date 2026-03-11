ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ Air India ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਧਾ, ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਬ੍ਹ ਢਿੱਲੀ
Published : March 11, 2026 at 7:23 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣ ਟਿਕਟ 'ਤੇ 399 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ (ਈਧਣ ਸਰਚਾਰਜ)ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਸਾਰਕ) ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ 399 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ 10 ਡਾਲਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ 90 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ 60 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈੱਟ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।"
ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐਫ), ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਫ 'ਤੇ ਉੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਵੇਂ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।