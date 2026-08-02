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ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ! ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ?

FDTL ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

INDIA PILOT SHORTAGE REASONS
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 2, 2026 at 7:26 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਇਲਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਐਲਪੀਏ ਇੰਡੀਆ) ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਐਫਡੀਟੀਐਲ) ਨਿਯਮ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਹੁਲ ਭਾਟੀਆ ਦੁਆਰਾ ਘਟਦੀ ਕਾਕਪਿਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਫਡੀਟੀਐਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਐਲਪੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਕੈਡੇਟ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਇਲਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 5,700 ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਘਾਟ" ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਮਜ਼ੋਰ

ALPA ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕੈਡੇਟ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ₹60 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਮ-ਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਨੋ-ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਇਲਟਾਂ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਇਲਟਾਂ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਥਕਾਵਟ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,331 ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 540 (40.6%) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25,001 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਰਗਰਮ ਪਾਇਲਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11,400 ਤੋਂ 14,000 ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਜੇ ਜਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਇਲਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਜਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਪ-ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤ FDTL ਨਿਯਮ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਭਰਤੀ ਕਾਰਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।"

ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁੰਬਾ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁੰਬਾ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ 'ਕੈਪਟਨਾਂ' ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ' (ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟਾਂ) ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ALPA ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਡੇਟ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਖਲਾਈ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਐਵੀਅਲਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਸੰਜੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੂੰਘੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਥਿਤ ਕਾਰਟੈਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੈਡੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਗ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3,500 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਇਲਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਲਾਜ਼ਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 3,500 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਇਲਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਾਈਪ-ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀਪੀਐਲ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਭਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (FDTL) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਜ਼ਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਲਈ ਥਕਾਵਟ ਨਿਯਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਲਾਗਤ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਹੋਵੇ।

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ਭਾਰਤ ਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਏਐਲਪੀਏ ਇੰਡੀਆ
INDIA PILOT SHORTAGE REASONS

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