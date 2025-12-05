ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਿੰਤਤ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : December 5, 2025 at 7:04 AM IST
ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਤਿਨ 23ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਵਫ਼ਦ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਤਿਨ FICCI ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜਕੀ ਦਾਅਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
Delighted to welcome my friend, President Putin to India. Looking forward to our interactions later this evening and tomorrow. India-Russia friendship is a time tested one that has greatly benefitted our people.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/L7IORzRfV9— Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025
ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਫੇਰੀ
ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਡੀ-ਡੌਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜਨ ਕੋਚਰ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ, ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ (ਟੈਰਿਫ, ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ), ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਕੋਚਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਰੁਪਏ/ਤੀਜੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ/ਈਯੂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇੱਕ "ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ: "ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਲਈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਸਲ ਹਨ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ, ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿੱਤੀ/ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੇਪੀ ਫੈਬੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਰੂਪਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਫੈਬੀਅਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ G7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ G8 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਬੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਰਪ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਡੋਨਬਾਸ (ਯੂਕਰੇਨ) 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।"
ਫੈਬੀਅਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਚਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਬਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਉਲਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ-ਚੀਨ ਤਿਕੋਣੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈਆਰਸੀ (ਰੂਸ-ਭਾਰਤ-ਚੀਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੱਛਮੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜੋ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਚੀਨ (ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ), ਈਰਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਰੁਝੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੇਗਾ।"
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੋਣ: ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ "ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ"
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਦਾ ਤਣਾਅ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੂਸ 'ਤੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ
ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕਮੋਡੋਰ ਅਨਿਲ ਜੈ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਯੂਰਪ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਰਥਪੂਰਨ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਠੱਗ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।"
ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: "ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ, ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"