ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਬਣੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ, 'ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ' ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
"ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ" ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : January 18, 2026 at 7:15 PM IST
ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਅਮਹਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 'ਫੈਕਟਰੀ'
ਅਮਹਰਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ "ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਅਮਹਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਹਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਰੰਜਨ - ਈਐਨਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ
ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਰੰਜਨ, ਜੋ ਅਮਹਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਈਐਨਟੀ (ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲਾ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਈਐਨਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਰੰਜਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਅਮਹਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਜੀਤ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾ
ਅਮਹਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਡਾ. ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਡਾ. ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਉਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਨੀ ਡਾਕਟਰ ਡਾ. ਕੁਤਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਦਿ ਸਿਟਾਡੇਲ" ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਉਹ ਅਮਹਾਰਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਤਾਨਿਸ਼, ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਏ.ਜੇ. ਕਰੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਿਟਾਡੇਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।" - ਡਾ. ਸੱਤਿਆਜੀਤ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ
ਡਾ. ਉਤਪਲ ਕਾਂਤ - ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ
ਮਰਹੂਮ ਡਾ. ਉਤਪਲ ਕਾਂਤ ਅਮਹਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂੂਰ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਿਧਾਰਥ ਵਿਕਰਮ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਰਿਕਾ ਰਾਏ - ਅਮਹਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਅਮਹਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਡਾ. ਸਾਰਿਕਾ ਰਾਏ, ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ, ਡਾ. ਸਾਰਿਕਾ ਰਾਏ ਕਰਨਲ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰਪਣ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਮੀਰਨ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਹਾਰਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਹਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅਮਹਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।
ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ
ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਹਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੱਕ, ਪਿੰਡ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਹੈ।
"ਅਮਹਰਾ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਹਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" - ਸੰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ, ਅਮਹਰਾ
ਅਮਹਰਾ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਮਾਡਲ
ਅਮਹਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।