ETV Bharat / bharat

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ IRIS Dena ਡੋਬਿਆ,80 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਡੁਬਾਇਆ ਹੈ।

AMERICA DESTROYS IRANIAN WARSHIP
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ IRIS Dena ਡੋਬਿਆ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 5, 2026 at 9:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੋਲੰਬੋ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 80 ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

'ਈਰਾਨੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ'

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਫ੍ਰੀਗੇਟ, IRIS Dena ਤੋਂ 32 ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 180 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ।

'ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਪੀਡੋ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

'ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਬੂਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ'

ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,'ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਪੀਡੋ ਦੁਆਰਾ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ "ਸੋਲੇਮਾਨੀ" ਨਾਮ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਕੁਦਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'

'ਸਾਂਝਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ'

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਿਤਾ ਹੇਰਾਥ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:08 ਵਜੇ ਗਾਲੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਆਈਆਰਆਈਐਸ ਦੇਨਾ ਬਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੇਰਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ।

"ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 180 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 80 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਹੇਮਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਗਾਲੇ ਦੇ ਕਰਾਪੀਟੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ

'ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ'

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁੱਧਿਕਾ ਸੰਪਤ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, 'ਸੰਕਟ ਸੰਕੇਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।”

'ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਸੰਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਈਰਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।'

ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਲਿਨ ਵੇਵਾਕੁੰਬੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੇਰਾਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਏ ਗਏ ਨੇਵੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਲੇ ਦੇ ਕਰਾਪੀਟੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਰਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ IRIS DENA
ਈਰਾਨੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ
INDIAN OCEAN
US ISRAEL IRAN WAR
AMERICA DESTROYS IRANIAN WARSHIP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.