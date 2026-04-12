3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਗਾਜ਼, ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ

3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਗਾਜ਼, ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 13 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ 57 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ।
Published : April 12, 2026 at 4:52 PM IST
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 57 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ (ਐਸਏਐਸਬੀ) ਦੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ।
'ਅਗਾਊਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ'
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੂਜਾ, ਜਯੇਸ਼ਠ ਪੂਰਨਿਮਾ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ 28 ਅਗਸਤ, ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ, ਪੀਐਨਬੀ, ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 554 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।"
#WATCH | Jammu, Jammu and Kashmir: On Amarnath Yatra 2026, Lieutenant Governor Manoj Sinha says, " the pilgrimage will begin on july 3rd and conclude on rakshabandhan on august 28th. overall, this year's pilgrimage will be slightly longer. it will span 57 days. the pratham puja… pic.twitter.com/6D9YYQ5EwW— ANI (@ANI) April 12, 2026
ਯਾਤਰਾ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਨੂਨਵਾਨ-ਪਹਿਲਗਾਮ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪਰ ਉੱਚਾ ਬਾਲਟਾਲ ਰਸਤਾ।ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਲੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ'
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ SASB ਦੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ "ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ" - ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ - ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
'ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ'
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਬੀਆਰਓ) ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਦਰਬਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟਾਲ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਏਐਸਬੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।