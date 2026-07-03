ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 2026: ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ 4,800 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰਾਂ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : July 3, 2026 at 7:36 AM IST
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 2026 ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ।
4,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Pahalgam, Jammu & Kashmir: The first batch of pilgrims for the 2026 Amarnath Yatra has reached the Nunwan Base Camp in Pahalgam. Pilgrims begin their trek to the Holy Cave via the Pahalgam route as per the Yatra schedule and security arrangements pic.twitter.com/7YoQlkLebX— IANS (@ians_india) July 3, 2026
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਯੁਗ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਜਾਵਿਦ ਇਕਬਾਲ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਲਮ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਾਰਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਅਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
Pahalgam, Jammu & Kashmir: A devotee says, " ...devotees are excited, and everyone is eagerly looking forward to having the darshan of baba amarnath..." pic.twitter.com/m2Pjeqd8Jt— IANS (@ians_india) July 3, 2026
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਲਟਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਬੇਸ ਕੈਂਪਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3,880 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਤੀਰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਨੂਨਵਾਨ ਵਿਖੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਬਿਲਾਲ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਭੱਟ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਮੋਦ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਗਪੁਰੇ, ਕੈਂਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
Pahalgam, Jammu & Kashmir: A devotee says, " i am feeling very happy. i consider myself very fortunate to be going for the darshan of baba amarnath. this is my third visit to the shrine..." pic.twitter.com/tciGZxxUWl— IANS (@ians_india) July 3, 2026
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਾਲਟਾਲ ਧੁਰੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਕਸ਼ੈ ਲਾਬਰੂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਪੰਥਾ ਚੌਕ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਅਤੇ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Jammu, J&K: The second batch of pilgrims undertaking the Shri Amarnath Ji Yatra departed from Bhagwati Nagar in Jammu pic.twitter.com/dTRbyShyef— IANS (@ians_india) July 2, 2026
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਪੋਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦੂ ਕੰਵਲ ਚਿਬ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਐਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਰਗਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।
Domail, J&K: During the Amarnath Yatra, officials announced that the Yatra has been temporarily halted on the Baltal track due to continuous rainfall pic.twitter.com/B9MFyfNSCi— IANS (@ians_india) July 2, 2026
ਗੰਦਰਬਲ ਦੇ ਬਾਲਟਾਲ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦੇਰਬਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਡੀਆਈਜੀ (ਆਰਮਡ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਕਸੂਦ-ਉਲ-ਜ਼ਮਾਨ, ਗੰਦੇਰਬਲ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧਾਮਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। 57 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ 48-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂਨਵਾਨ-ਪਹਿਲਗਾਮ ਰੂਟ ਜਾਂ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ 14-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਲਟਾਲ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।