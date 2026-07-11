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"ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ," ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

MHA SONG PROTOCOL
ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੂਥਾਈਗਲ ਕਾਚੀ ਐਮਪੀ ਡੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ) (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 11, 2026 at 3:44 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਤਮਿਲ ਥਾਈ ਵਜ਼ਥੂ" ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਥਮ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਗੀਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਥਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਥਮ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਮਿਲ ਥਾਈ ਵਜ਼ਥੂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੂਥੈਗਲ ਕਾਚੀ (ਵੀਸੀਕੇ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਥਮ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਥਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਥਾਈ ਵਜ਼ਥੂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਮਿਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਿਲ ਥਾਈ ਵਜਥੂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੀਸੀਕੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈਯੂਐਮਐਲ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸੰਹਿਤਾਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਥਾਈ ਵਜ਼ਥੂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਸਿਵਲ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਸਮੀ ਰਾਜ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰਸਮੀ ਰਾਜ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਰਸਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਮੀ, ਪਰੇਡ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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NATIONAL ANTHEM
NATIONAL SONG
TAMIL NADU
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ
MHA SONG PROTOCOL

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