"ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ", ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਘਿਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

"ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ", ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਘਿਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ।
Published : January 8, 2026 at 12:35 PM IST
ਦਿੱਲੀ/ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ..."
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ।" - ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੋ ਝੂਠ ਬੋਲੇ।
बीजेपी सिख समाज और गुरुओं से नफ़रत करती है, और आज भी इन्होंने गुरुओं का अपमान करते हुए एक घिनौनी हरकत की है।— Atishi (@AtishiAAP) January 7, 2026
बीजेपी ने गुरु तेग़ बहादुर जी के नाम को ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल किया और गुरु साहब का अपमान किया। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमे गुरु साहब के बारे में दो झूठ कहे है:… pic.twitter.com/uTCqOosomf
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-
- ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 350ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
- ਦੂਜਾ ਝੂਠ
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: "ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 'ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ! ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ!' ਸਪੀਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।"
ਪਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਉਪਸਿਰਲੇਖ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਪੱਖ
ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।"
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ... ਅੱਜ ਫ਼ਿਰ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ, ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ.. ਉਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ... ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ… https://t.co/2YixM2xKSo— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 7, 2026
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਆਪ ਨੇਤਾ"
ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆ ਆਪ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
The use of derogatory language against the Sikh Gurus by the Leader of the Opposition of the Aam Aadmi Party from Delhi is extremely condemnable. For this incident, the Aam Aadmi Party leader should immediately issue an apology.— Singh Sahib Giani Harpreet Singh (@J_Harpreetsingh) January 7, 2026
Regarding this objectionable remark, a warning is… pic.twitter.com/4Tn3IVT3Tn
"ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
-ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ
"ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ"
ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ-
मार्लेना जी,— BJP Delhi (@BJP4Delhi) January 7, 2026
" कुत्तों का सम्मान करो"
"गुरुओं का सम्मान करो"
जब सदन में गुरुओं की महान शहादत की चर्चा हो रही थी, उनका सम्मान हो रहा था तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी घटिया टिप्पणी करेंगी।
जिस वीडियो को आपने पोस्ट किया है उसमें भी यही लाइन आप बोल रही हैं, बस वीडियो के… https://t.co/I76zvrGzCA
ਮਾਰਲੇਨਾ ਜੀ,
"ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ"
"ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ"
ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ AQI ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਸਕਦੇ।
भाजपा शर्म करो— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) January 7, 2026
बीजेपी की गंदी राजनीति की सारी हदें पार हो गईं!
वीडियो पर झूठी ट्रांसक्रिप्ट बनाकर @AtishiAAP पर हमला करना, और गुरु तेग बहादुर जी का नाम इस्तेमाल करना, ये गुरु साहब का अपमान है - ऐसी नीच हरकत भाजपा ही कर सकती है।
अगर थोड़ी शर्म बाक़ी है भाजपाईयों में तो पूरे… https://t.co/LIHWJyR5e9
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਹੈਂਡਆਉਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਆਉਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
#WATCH | दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और AAP नेता आतिशी के बयान पर कहा, " नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कल बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। मुझे लगता है कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर दिल्ली की जनता, सिख समाज और इस सदन से माफी मांगनी… pic.twitter.com/OEIUk8FS63— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 7, 2026
ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਦਰਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।