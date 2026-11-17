SIR 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।
Published : November 17, 2026 at 6:13 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੋਧ' (Special Intensive Revision - SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' (INDIA) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ (Irregularities) ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬੈਠੇਗਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬੈਠੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'interrogatories' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ 48 ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ('Interrogatories' ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।)
..ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ (interrogatories) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਇੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ, ਐਮ.ਏ. ਬੇਬੀ, ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਮਹੂਆ ਮਾਜੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ, ਈ.ਟੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਥੋਲ ਤਿਰੂਮਾਵਲਾਵਨ ਅਤੇ ਸੱਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਕਿਚਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਪਣੀ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ), ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ' (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।)
ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ SIR ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
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