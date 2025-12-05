ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ।
Published : December 5, 2025 at 3:49 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।
ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਕਦੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ੋਏਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਪਟਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Delhi: Passengers are facing problems with Indigo flights due to cancellations and delays. They report receiving no prior notifications and only finding out about changes or cancellations upon arriving at the airport pic.twitter.com/FcSLmKU384— IANS (@ians_india) December 5, 2025
ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਉਡਾਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡੀਗੋ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ (23:59 ਵਜੇ) ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨ-ਗਰਾਊਂਡ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
Delhi: One of the Passenger says, " there was no notification or message, when we arrived here, we found out that the flight had been cancelled..." pic.twitter.com/ee7G6A58wt— IANS (@ians_india) December 5, 2025
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨ-ਗਰਾਊਂਡ ਟੀਮਾਂ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
#WATCH वीडियो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जब इंडिगो को देशभर में फ्लाइट्स में देरी और कैंसलेशन का सामना करना पड़ रहा है। pic.twitter.com/2IQskswvee— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 5, 2025
ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨ-ਗਰਾਊਂਡ ਟੀਮਾਂ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹੱਬ ਤੋਂ 225 ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ
ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
A320 ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGCA) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ A320 ਫਲੀਟ ਲਈ ਕੁਝ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (FDTL) ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਵਿਖੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 170-200 ਉਡਾਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ DGCA ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ DGCA ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ DGCA ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"