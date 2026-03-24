ETV Bharat / bharat

Ajit Pawar Plane Crash: ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 'ਜ਼ੀਰੋ FIR' ਦਰਜ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 24, 2026 at 10:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬੰਗਲੁਰੂ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ' ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਸਪਾ) ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਇੰਜਣ ਲੱਗਭਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜਹਾਜ਼ 8,000 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਇਲਟ ਸੁਮਿਤ ਕਪੂਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਨਵੇਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 'ਟੈਬਲਟੌਪ' ਰਨਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ "ਓਹ ਸ਼ੀਟ!" ਚੀਕਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਪਾਇਲਟ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ, ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਰਾਮਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

TAGGED:

AJIT PAWAR PLANE CRASH
ZERO FIR IN BENGALURU
CRIMINAL CONSPIRACY
ROHIT PAWAR
AJIT PAWAR DEATH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.