ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ: ਅਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਕੈਨਵਸ, ਸਟੰਟਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਦਿਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 27, 2026 at 3:42 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੂਰਿਆਕਿਰਨ ਏਅਰੋਬੈਟਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵਾਈ ਕਰਤੱਬਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਅੱਖਰ 'ਏ' ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ।
ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਵਾਕਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੇਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਿਆਕਿਰਨ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਲ ਸੰਧੂ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।"
ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਰੁਕਾਵਟ
ਸਵੇਰੇ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾ-ਬਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 300 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਿਕਅੱਪ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 1,300 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਂਟਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੈਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ 500 ਵੀਆਈਪੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 700 ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।