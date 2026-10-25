ਠੰਡ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਠੰਡ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਅੰਕਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 25, 2026 at 3:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 99 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੌਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) 339 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ 318 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਜਰੌਲਾ ਵਿੱਚ 298, ਬਾਗਪਤ ਵਿੱਚ 270, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ 269 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸਾਨਾ ਵਿੱਚ 233 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀਦੀਪ ਵਿੱਚ 212 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ 50 ਅਤੇ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ 24 ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 196, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 188, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 164 ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 154 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ 99 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 'ਮਾੜੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2015 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।
ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 245, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 223 ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 230 ਦਾ AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਔਸਤ AQI ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 188 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਮੱਧਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ।
ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ 284 ਦਾ AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਲਾ 282, ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ 277, ਮੁੰਡਕਾ 270 ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਵਿਹਾਰ 259 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੀਪੁਰ, ਡੀਟੀਯੂ, ਬਵਾਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ, ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ AQI 199 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 'ਮਾੜੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PM 2.5 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਕਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿੱਗਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਉੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਸਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਫਾਈ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ AQI 196 ਹੈ, ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
AQI ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੁੱਚੇ AQI ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੋਰਨਟਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਕਾਸ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਣਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਧੂੜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਿਕਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਣਾਂ ਦਾ ਗਠਨ PM 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ 20-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਧੂੜ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ 9-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ।"
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਫਾਇਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮਸ਼ੀਨ ਸਫਾਈ, ਸਹੀ ਸੜਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GRAP ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਐਨਸੀਆਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਏਅਰ-ਸ਼ੈੱਡ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।