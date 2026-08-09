ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੋਜ, ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੋਜ, ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
61 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : August 9, 2026 at 5:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ PM2.5 ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋਖਮ 66% ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, 61,925 ਬਾਲਗ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਤੰਬਰ 2022 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋਖਮ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਤਪਦਿਕ ਵਿਭਾਗ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ, ਬੋਸਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸਾਇੰਸਜ਼ ਮੋਂਟਪੇਲੀਅਰ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ?:
ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਝਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਹਵਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ:
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 40 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ PM2.5 ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 160 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 66% ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
80 ਤੋਂ 120 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ 22% ਵਾਧਾ:
ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 80 ਤੋਂ 120 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੇ PM2.5 ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਐੱਚਆਈਵੀ-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ, ਸ਼ੂਗਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
ਟੀਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ:
ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟੀਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (GBD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15% ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। 2023 ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਬੀ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 120 ਤੋਂ 160 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ PM2.5 ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋਖਮ 31% ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 80 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ PM2.5 ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋਖਮ 3% ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਪ੍ਰਣਯ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਨਿਰੀਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21% ਦੀ ਕਮੀ:
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 28% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 92% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ:
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 154 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 129, ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 121, ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 36 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 34 ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਵਾਰਤੀ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਬੰਦਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ।
ਟੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਖੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਜਾਂ ਬਲਗਮ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।