ਹੁਣ ਇੱਥੋ ਵੀ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗੀ 'ਏਅਰ ਇੰਡੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼', ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ! ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ?
ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, 'ਏਅਰ ਇੰਡੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼' ਮਈ 2027 ਤੋਂ ਪੰਜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
Published : November 23, 2026 at 10:53 AM IST
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਬ ਬਣਾ ਕੇ 'ਏਅਰ ਇੰਡੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼', ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਪੰਜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਰੂਟ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਵੇਰਵੇ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 550 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਟੂਰ, ਤੇਨਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ
ਏਅਰ ਇੰਡੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਚਿਲੁਕੁਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁੰਟੂਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਈਨਾਡੂ - ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :