ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

SAN FRANCISCO TO DELHI FLIGHT
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (file photo-ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 3, 2025 at 9:27 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਤਵਾਰ (2 ਨਵੰਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ AI174 ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਉਲਾਨਬਾਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਉਲਾਨਬਾਤਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਲਾਈਟ AI174, ਕੋਲਕਾਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਉਲਾਨਬਾਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।" ਫਲਾਇਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਠਮੰਡੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 82 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਡਾਣ ਨੰਬਰ 222 ਨੇ ਸੁਦੁਰ ਪੱਛਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਨਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੈਰਹਾਵਾ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

AI174
ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ
SAN FRANCISCO TO DELHI FLIGHT

