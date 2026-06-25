ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ATC ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ATC ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : June 25, 2026 at 7:05 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਤ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੂ ਵਿਰੁੱਧ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ'
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "22.06.2026 ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਏਅਰ ਬੱਸ 321 ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀਟੀ-ਪੀਪੀਵੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਏਆਈ 479 (ਦਿੱਲੀ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨਵੇਅ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਟੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਤ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
AI479 ਚਲਾ ਰਹੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਉਲੰਘਣ ਸੀ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਉਡਾਣ AI479 ਚਲਾ ਰਹੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।-ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ
'ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ'
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।'
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।