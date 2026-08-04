ਟਰਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਫਸੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੁਕੇਟ-ਦਿੱਲੀ ਫਲਾਇਟ, ਜਖ਼ਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਦਰਦ
ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਆਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
Published : August 4, 2026 at 9:10 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ AI 2379 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾਈ ਟਰਬੂਲੈਂਸ (ਹਵਾਈ ਝਟਕੇ) ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜੋਰਦਾਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਝਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਝਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
Delhi: A passenger says, "The flight was coming from Phuket. It was an early morning flight scheduled for 8 AM. Between around 9:30 AM and 10 AM, the aircraft suddenly rolled sharply, and all the passengers were thrown around. Some people hit the ceiling and then fell to the… pic.twitter.com/EbIvRS5hoI— IANS (@ians_india) August 4, 2026
ਫਲਾਈਟ ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਲਾਈਟ ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੱਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਚਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ।"
ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਆ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ (ISIC) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: