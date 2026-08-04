ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗੜਬੜ, ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਜ਼ਖਮੀ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Published : August 4, 2026 at 3:11 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ।
ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਜ਼ਖਮੀ
ਏਅਰਬੱਸ ਏ320 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਡਾਣ AI2379, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 134 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤਰੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
I was on this flight with my brother and the injuries were quite severe. Many people had really bad injuries and had to be taken out on stretchers and wheelchairs.— pwnmachine 👾 (@princechaddha) August 4, 2026
I’m just very grateful that the flight landed safely. We were really worried if we would be able to land and it… https://t.co/WMaS1hI56f
ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ "ਕਰੂਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ।"
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ।"
ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਚੱਢਾ, ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਡਾਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਪੌਕਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ AI2379 ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।