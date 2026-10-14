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ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਾਈਜੈਕ ਅਲਰਟ: ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ

ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ-ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ।

AIR INDIA JAIPUR EMERGENCY LANDING
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 14, 2026 at 1:44 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ (AI-2030) ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਇੰਗ 787-9 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 250 ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

'ਸਕੁਆਕ 7500' ਅਲਰਟ ਕੀ ਹੈ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਂਡਰ 'ਤੇ 'ਸਕੁਆਕ 7500' ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਡ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਲਰਟ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ (ਏਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੈਪੁਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 9:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੇਅ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੱਦ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਆਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੇ ਰਿਆਦ, ਦਮਾਮ ਅਤੇ ਜੇਦਾਹ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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AIR INDIA JAIPUR EMERGENCY LANDING

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