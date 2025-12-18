ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧੁੰਦ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਖਤਰੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Published : December 18, 2025 at 10:13 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਘਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ।
#TravelAdvisory— Air India (@airindia) December 17, 2025
Over the next few days, potential dense fog conditions resulting in poor visibility may impact flight operations at our primary hub in Delhi, and a few airports in northern and eastern India, with a cascading effect in some other cities across our network. To…
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਚਾਨਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ (https://bit.ly/4agYVyF)। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ "ਫੋਗਕੇਅਰ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਫੋਗਕੇਅਰ" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਤਹਿ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।