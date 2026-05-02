ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
Published : May 2, 2026 at 8:55 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਲਈ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਉਡਾਣ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,"।- ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ,ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
'ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ'
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ "ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਰੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀਏ।" ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।