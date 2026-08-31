ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ।
Published : August 31, 2026 at 8:36 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ (ਏਟੀਸੀ) ਨੇ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ "ਬੰਬ" ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ
ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 32 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟਰਮੀਨਲ 2 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਕੈਬਿਨ, ਕਾਰਗੋ ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਫਿਊਜ਼ਲੇਜ (ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ 32 ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟ 'ਤੇ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਨੋਟ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
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