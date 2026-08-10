ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਮਾਮਲਾ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਸੈਂਪਲ ਲੈਬ ਭੇਜੇ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ।
Published : August 10, 2026 at 6:46 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ AI2379 (VT-EXO) ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਾਈ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਦੋਵਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੋਗ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਦਾਰਥ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਇਲਟ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ (ਪੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।,"
ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ...
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਏਏਆਈਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
'ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ'
ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਏਅਰਬੱਸ ਏ320 ਜਹਾਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 137 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਗਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ।"
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।"