ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
Published : March 11, 2026 at 1:11 PM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਪੈਨ-ਪੈਨ" ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ... ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਫਲਾਈਟ AI-830, ਇੱਕ ਏਅਰਬੱਸ A321 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਕਪਿਟ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸਥਾਪਿਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ (ATC) ਨੂੰ "ਪੈਨ-ਪੈਨ" ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਏਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਰਜੀਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਏਟੀਸੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ "ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ" (ਏਓਜੀ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾੜੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਇੰਜਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।