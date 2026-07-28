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ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ: ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

SUPREME COURT FLIGHT CRASH
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ (PTI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 28, 2026 at 10:20 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ AI-171 ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸੰਘ AAIB ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ

ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਇੱਕ NGO, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰੜਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, AAIB ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 260 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (AAIB) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕਾਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰਬੋਰਨ ਇਮੇਜ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

AAIB ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਸਭਰਵਾਲ - ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਮਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਸਦੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ AI-171 ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ - ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।

AAIB ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - "ਨਿਯਮ 17(5) ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਮੇਜ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (ii), ਜੋ ਕਾਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ 17(1) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 17(5) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।"

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ।

ਲੰਡਨ-ਗੈਟਵਿਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੋਇੰਗ 787-8 ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਸਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 242 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 19 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

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AHMEDABAD PLANE CRASH
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
SUPREME COURT FLIGHT CRASH

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