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ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਚੈਕ ਕਰਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸਲਾਲਾਹ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 13 ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

RESUMPTION OF FLIGHTS TO WEST ASIA
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (ani)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 2, 2026 at 5:53 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕੈਰੀਅਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ) ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਲਾਹ (ਓਮਾਨ) ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਤੋਂ ਸਲਾਲਾਹ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ-ਕੁਵੈਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਕੁਵੈਤ ਰੂਟ 'ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਡਾਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੇਰਵੇ

ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਅਤੇ ਸਲਾਲਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਡਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੁਣ ਓਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਮਸਕਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਸਲਾਲਾਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮਸਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਮਸਕਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬੰਗਲੁਰੂ-ਕੁਵੈਤ ਰੂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਡਾਣ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 4 ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਰੈਪਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲਗਭਗ 780 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 18 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਫੁਕੇਟ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਕੱਲੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 415 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਏਗੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 30 ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 7 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲਗਭਗ 85 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

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ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼
FLIGHTS TO WEST ASIA
AIR INDIA EXPRESS
RESUMPTION OF FLIGHTS TO WEST ASIA

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