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ਇੰਜਣ ਤੇਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼

ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ

AIR INDIA
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 7, 2026 at 4:14 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਕੋਚੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਇੰਗ 737 ਫਲਾਈਟ IX 415 ਕੋਚੀਨ ਤੋਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ 36,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਇੰਜਣ 1 ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਚੀ-ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ FORDEC ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੋਚੀਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਣ-ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਾਕਪਿਟ ਗੇਜ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਹਾਜ਼ ਕੋਚੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦਮਾਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।

ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਮਾਮ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫਲਾਈਟ IX-170 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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