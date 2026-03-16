ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏਗੀ ਵਾਪਸੀ ਫਲਾਈਟਾਂ,ਜਾਣੋ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏਗੀ ਵਾਪਸੀ ਫਲਾਈਟਾਂ,ਜਾਣੋ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਵਾਪਸੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਆਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਅਤੇ ਮੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਚਲਾਏਗੀ।
Published : March 16, 2026 at 10:10 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਅਤੇ 48 ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਮਸਕਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਦਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 10 ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਪਸੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕੋਝੀਕੋਡ ਅਤੇ ਮੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਚਲਾਏਗੀ।
#ImportantUpdate— Air India (@airindia) March 15, 2026
Air India and Air India Express will operate 48 scheduled and non-scheduled flights to and from the West Asia region.
'26 ਗੈਰ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ'
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,'ਏਆਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਸਕਟ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 12 ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਕੰਨੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਲ 26 ਗੈਰ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਵਾਨਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
'ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।-ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ
Update: Changes to Flights to/from Dubai— IndiGo (@IndiGo6E) March 15, 2026
Due to the evolving situation in the Middle East, flight operations in Dubai have been further restricted, leading to changes in flight schedules. As a result, some flights scheduled to operate between 15 - 17 March have been affected.…
'ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ'
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 15 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।