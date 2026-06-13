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ਜੋਰਹਾਟ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ AN-32 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜੋਰਹਾਟ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।

INDIAN AIR FORCE AIRCRAFT CRASH
ਜੋਰਹਾਟ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 13, 2026 at 12:12 PM IST

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ਜੋਰਹਾਟ (ਅਸਮ): ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜੋਰਹਾਟ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ AN-32 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ AN-32 ਜੋਰਹਾਟ ਏਅਰਫੀਲਡ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

'ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ'

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜੋਰਹਾਟ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ (IAF) ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ AN-32 ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।

'ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ'

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਰਹਾਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ:

ਐਂਟੋਨੋਵ ਏਐਨ-32 ਇੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਮੂਲ ਦਾ, ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਹਲਕਾ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟੋਨੋਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਏਐਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਏਐਨ-26 ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਣ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋਰਗਾਟ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

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INDIAN AIR FORCE AIRCRAFT CRASH

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