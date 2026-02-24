ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਹਾਜ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਸੱਤ ਲੋਕ ਸੀ ਸਵਾਰ

ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਹਾਜ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਸੱਤ ਲੋਕ ਸੀ ਸਵਾਰ
ਚਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Published : February 24, 2026 at 6:41 AM IST
ਝਾਰਖੰਡ/ਚਤਰਾ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਤਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਚਤਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਮਰੀਆ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਸੀਆਤੂ ਕਰਮ ਟੰਡ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ।
ਚਤਰਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਚਕ੍ਰਾਫਟ (BE9L) ਜਹਾਜ਼ VTAJV ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
WSO ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ 13:41 UTC (19:11 IST) 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਟਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 14:04 UTC (19:34 IST) 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸੰਚਾਰ UKW VECC (VHF 132.25) ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ (VEBN) ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਮੂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਅ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (RCC) ਨੂੰ 14:35 UTC (20:05 IST) 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਚਤਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਮਰੀਆ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਸੀਆਤੂ ਕਰਮ ਟੰਡ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨਰਸ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਦੇਵਕਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਨੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦਵਾ, ਲਾਤੇਹਾਰ ਦੇ 41 ਸਾਲਾ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 55% ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਵਕਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ, ਇੱਕ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ, ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਕੈਪਟਨ ਵਿਵੇਕ ਵਿਕਾਸ ਭਗਤ, ਪਾਇਲਟ
- ਕੈਪਟਨ ਸਵਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਾਇਲਟ
- ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਮਰੀਜ਼
- ਅਰਚਨਾ ਦੇਵੀ, ਸਹਾਇਕ
- ਧੀਰੂ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ
- ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਕਟਰ
- ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਸਟਾਫ