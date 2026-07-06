'AI ਖੋਹੇਗ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 17 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ': ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
Published : July 6, 2026 at 10:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੇਅਆਫ ਟਰੈਕਰ, Layoffs.fyi ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਟੇਕਓਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 128,000 ਆਈਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.16% ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ 71.33% ਸੀ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ...
3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ Naukri.com ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ AI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 16% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ AI ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ FMCG, ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਆਈਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਤੋਂ 18,000 ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਡਟੈਕ (ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ) ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਈਟੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ।
2024 ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਪਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ। 651 ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ICRIER ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਭਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ AI ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਯਾਤਕ, ਟੀਸੀਐਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਐਡਟੈਕ (21.67%) ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ (14.73%) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣੇ।
ਏਆਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਆਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਏਆਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
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- ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.9% ਹਿੱਸਾ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 6.5% ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 16% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
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- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 350,000 AI ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 420,000 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NASSCOM ਅਤੇ Deloitte ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 600,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ 50% ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
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- ਰਵਾਇਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, NASSCOM ਦੀ 'ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਖਿਆ 2026' ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ 1.35 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਆਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਡਾ.) ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਤ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਏਆਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਆਡੀਟਰ, ਏਆਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।"
ਡਾ. ਕਰਨਿਕਾ ਏ. ਸੇਠ, ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ (ਆਈਪੀ) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਐਨਐਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਏਆਈ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਟੀਮਲੀਜ਼ ਐਡਟੈਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਕ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਗਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 73% ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕੋਡਿੰਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ AI-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ AI ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਤੇ AI ਚੈਟਬੋਟ ਸਪੋਰਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ AI ਭਰਤੀ ਦਰ ਹੈ, ਲਗਭਗ 33%। ਭਾਰਤੀ ਡਿਵੈਲਪਰ GitHub 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ AI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ 19.9% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ AI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਂਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਏਆਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾਸਕਾਮ, ਮੈਕਿੰਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 14 ਲੱਖ ਏਆਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2031 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਓ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਏਆਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 315 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: 'ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।'