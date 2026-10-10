ਭਾਰਤ 'ਚ AI ਰੋਬੋਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ
ਕੇਰਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ।
Published : October 10, 2026 at 4:29 PM IST
ਏਰਨਾਕੁਲਮ (ਕੇਰਲ): ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੋਬੋਟ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ।
ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਚੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਆਈ-ਹੱਬ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਕਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਬੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਠੋਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
'ਦਕਸ਼' ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ?
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਕੇਰਲ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰੋਬੋਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ
ਆਦਿਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਵਾਹਨ ਖੋਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਕਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ c0c0n ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰੋਬੋਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ।
'ਤਾਰਾ' ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ
ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਅਰਧ-ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਰੋਬੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ-ਹੱਬ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਰਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਤਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਬੋਟ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਕਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਬੋਟ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਿਊਮਨੋਇਡ ਰੋਬੋਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈ-ਹੱਬ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਾਈਪੈਡਲ ਹਿਊਮਨੋਇਡ ਰੋਬੋਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਕਵਚ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਾਹਨ (UGV) ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, 'ਕਵਚ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਨਤ LiDAR ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਇਹ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੋਬੋਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ-ਹੱਬ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।