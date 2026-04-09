ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, 60 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 9, 2026 at 1:43 PM IST

ਮਹਿਸਾਣਾ (ਗੁਜਰਾਤ): ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਤਰੋਜ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਿਆ ਭੋਜਣ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਕਮ-ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕੀ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਕਾਡੀ ਦੇ ਭਾਗਿਓ-ਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ - ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ - ਪੇਟ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ - ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ - ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਦੇ ਭਾਗਿਓ-ਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਐਮਓ ਡਾ. ਕੇਵਿਨ ਨਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਤਰੋਜ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ।

ਦੇਤਰੋਜ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ

ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਦੇਤਰੋਜ ਤਾਲੁਕਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

