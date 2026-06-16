RE-NEET UG 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ TELEGRAM , ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ
NEET UG ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 16, 2026 at 12:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET UG 2026 ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 'Message Editing' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?
NTA ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ 22 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 'Message Editing' ਫੀਚਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
NTA STATEMENT REGARDING THE ACTION ON TELEGRAM PLATFORM IN INDIA— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 16, 2026
1. The National Testing Agency (NTA) welcomes the directions issued today in respect of the Telegram platform in India. The directions, issued on recommendations of NTA are calibrated and bounded in time:
(a) a…
ਜਾਅਲੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੀਟ ਅਤੇ ਰੀ-ਨੀਟ 2026। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਂਗ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ 'Message Editing' ਫੀਚਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਠ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਨੇ ਵੀ NTA ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
NTA ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
NTA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NEET (UG) 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ
NTA ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ NTA ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੋ।
ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ cybercrime.gov.in ਜਾਂ NTA ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ 011-40759000, 011-69227700 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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