ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?
Published : April 15, 2026 at 2:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ "ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ" ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
'ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ' ਕੀ ਹੈ?
ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਗਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਾਲੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫਰਕ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੀਆ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ CRM
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਫ਼ਸਲ ਉਪਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਵੇਂ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾੜਨ ਦੀ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਗਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੀਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਲਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।"