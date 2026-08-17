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ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫ਼, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 75,000 ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ₹75,000 ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Chief Minister Vijay
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 5:51 PM IST

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ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹75,000 ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਨਿਯਮ 110 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

'ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ - ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ - ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹75,000 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ

  • 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ, 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ, 35,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ 5,932.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, 5,267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 13.34 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ 100% ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2,38,264 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

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CROP LOAN
CHIEF MINISTER VIJAY
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ
WAIVER OF CROP LOANS IN TAMIL NADU

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