18,300 ਅਗਨੀਵੀਰ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਮਿਲਣਗੇ 11.71 ਲੱਖ, ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ?
Jobs for Retired Agniveer: 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 30, 2026 at 10:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (EB Prime Team): Agniveer First Batch Retirement:ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ 24,400 ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, 75 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 18,300 ਜਵਾਨ ਦਸੰਬਰ 2026 'ਚ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ 11.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਪੈਕੇਜ। ਪਰ, ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ... 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ETV bharat ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣੋ, ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿਣਗੇ?
ਕਿੰਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਮਿਲੀ: ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੂਨ 2022 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 46,000 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੀਆ ਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਤਹਿਤ ਅਸਲ 'ਚ 24,400 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25% ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ 6,100 ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ 75% ਯਾਨੀ 18,300 ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ: ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30,000 ਦੂਜੇ ਸਾਲ 33,000, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 36,500 ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਨ-ਹੈਂਡ 70% ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 30% ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 11.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ: ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ 'ਚ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 75% ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਖਾਸ 30-30 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਵਿਆਜ (Compound Interest) ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ 'ਚ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਉਹ 5.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਓਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 10.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿਆਜ ਜੋ ਲੱਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ 11.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ: ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 75% ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (Gratuity) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 25% ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਫੌਜ 'ਚ ਸਥਾਈ ਕਾਡਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ (Ex-servicemen) ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਭਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ (ECHS) ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਕਲਪ: ਫੌਜ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਜਿਵੇਂ BSF, CRPF, CISF, ITBP ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ/ਰਾਈਫਲਮੈਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 50% ਸੀਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਸਟ (PST) ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ (PET) ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਸਿੱਕਮ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ 'ਚ 20% ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੇ ਵੀ 10% ਤੋਂ 12% ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪੀਐਸਯੂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ-ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਲੈਵਲ-1 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ 10% ਅਤੇ ਲੈਵਲ-2 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਪੱਤਰਿਤ (Non-Gazetted) ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ 5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (RPF) 'ਚ ਵੀ 10% ਕੋਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 16 ਡਿਫੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਜਿਵੇਂ HAL, BEL, ਮਝਗਾਂਵ ਡੌਕ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ 'ਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਏਅਰੋਸਪੇਸ (BrahMos Aerospace) ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ 15% ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ 50% ਅਹੁਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ: ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ (Tata Sons), ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ (Mahindra), ਆਰਪੀਜੀ ਗਰੁੱਪ (RPG) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ-ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ 'ਚ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (Agniveer Skill Certificate)। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NCVET) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਫੌਜ 'ਚ ਸਿੱਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਗਨੂ (IGNOU)/ਐਨਆਈਓਐਸ (NIOS) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਤੀਜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Quota) ਅਤੇ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ: ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਦੇ ₹11.71 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ MSME ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ (Loan Priority) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਗਨੂ (IGNOU) ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
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