MPSC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਦੀਪਕ ਨੇ ਫੜਨਵੀਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

MPSC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਦੀਪਕ ਨੇ ਫੜਨਵੀਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ MPSC ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਭੀਮਨਵਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 5, 2026 at 11:03 AM IST
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (MPSC) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਮ. ਜੋਸ਼ੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਮਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਭੀਮਨਵਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਪੀਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਭੀਮਨਵਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ।"
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ ਧੜੇ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਭੀਮਨਵਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
'ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ'
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਵਾਂਗ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ "ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋ" ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।"
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। "ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੜਦੇ," ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।" ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਐਮਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, "ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ" ਦਾ ਅਰਥ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।
ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ?
"50 ਖੋਕੇ" (50 ਕਰੋੜ) - ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਅਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੀਪਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।