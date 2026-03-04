ETV Bharat / bharat

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ, 500 ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਪੁਲਿਸ

ਆਗਰ-ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਚੱਪਲ ਚੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।

AGAR MALWA SLIPPERS STOLEN TEMPLE
ਆਗਰ-ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 4, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, "ਖੈਰ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰਾਂ?" ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ, "ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਸਗੋਂ..." ਚੱਪਲ ਚੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਚੱਪਲ ਚੋਰ ਦੀ ਇਸ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ, ਰੋਮਾਂਚ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ETV Bharat)

ਚੱਪਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ

ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਰੁਣ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸੀਦ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

AGAR MALWA SLIPPERS STOLEN TEMPLE
ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ETV Bharat)

ਚੋਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ

ਚੋਰ ਚੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਪਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਰੁਣ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:20 ਵਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਚੱਪਲਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੁੱਤੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਹੁਣ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ

ਇਹ ਘਟਨਾ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਰੁਣ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਨਲਖੇੜਾ ਦੇ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸੀਦ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਪਲ ਚੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

AGAR MALWA SLIPPERS STOLEN TEMPLE
AGAR POLICE ARREST SLIPPER THIEF
AGAR MALWA SLIPPER THEFT
ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
AGAR MALWA SLIPPERS STOLEN TEMPLE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.