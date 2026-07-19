ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 3,000 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ 'ਬ੍ਰੇਕ' ਲਗਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
Published : July 19, 2026 at 6:03 PM IST
ਦੋਈਵਾਲਾ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਦੇਹਰਾਦੂਨ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 3,000 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੱਤ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। 3,000 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
'ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ'
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਸਾਤ ਮੋਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से अनेक नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों एवं स्थानीय लोगों द्वारा व्यक्त की जा रही चिंताओं और सुझावों का मैंने गंभीरता से संज्ञान लिया है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 18, 2026
यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना…
"ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।" - ਮੇਘਾ, ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ
'ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ'
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
"ਇਹ ਕਟਾਈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਸ਼ਾਲੂ, ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ
'ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ'
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇਵਭੂਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
आज शाम परेड ग्राउंड, देहरादून। उत्तराखंड और देहरादून में जंगलों और पेड़ों की रक्षा के लिए कई युवा, महिलाएं, बुजुर्ग उपस्थित थे। भारी बरसात के बावजूद हरेला की पूर्व संध्या पर पब्लिक का आक्रोश, अपेक्षाएं, एकता काबिले तारीफ रही। आप, हम सब को ऊपर वाले और ताकत दें, प्रदेश को सही… pic.twitter.com/91F1iZo1wy— Anoop Nautiyal (@Anoopnautiyal1) July 15, 2026
"ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਮੋਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।" - ਮੋਹਿਤ ਉਨਿਆਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
'ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਪਈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਨੀਆਵਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 3,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਲਾਂਘਾ ਹੈ। ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ।