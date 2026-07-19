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ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 3,000 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ 'ਬ੍ਰੇਕ' ਲਗਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

DEHRADUN BANS TREE FELLING
ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 3,000 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ 'ਬ੍ਰੇਕ' ਲਗਾਈ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 19, 2026 at 6:03 PM IST

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ਦੋਈਵਾਲਾ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਦੇਹਰਾਦੂਨ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 3,000 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੱਤ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। 3,000 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

'ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ'

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਸਾਤ ਮੋਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

"ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।" - ਮੇਘਾ, ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ

'ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ'

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

"ਇਹ ਕਟਾਈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਸ਼ਾਲੂ, ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ

'ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ'

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇਵਭੂਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਮੋਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।" - ਮੋਹਿਤ ਉਨਿਆਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

'ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਪਈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਨੀਆਵਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 3,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਲਾਂਘਾ ਹੈ। ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ।

TAGGED:

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕਟਾਈ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
UTTARAKHAND GOVERNMENT
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ
DEHRADUN BANS TREE FELLING

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