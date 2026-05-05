ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 'ਖਲਨਾਇਕ'
Published : May 5, 2026 at 6:42 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ "ਖਲਨਾਇਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ; ਮੈਂ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ; ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ... ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ।"
ਸੀਈਸੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ - ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਵੀਐਮ 80-90% ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਮਮਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 32 ਲੱਖ ਨਾਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਦਾ, ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।"
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 195-200 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਗੇੜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦੌਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 200 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ 200 ਬਾਹਰੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਰਮ ਖੋਹ ਲਏ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ: ਮਮਤਾ
ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ... ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ, 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖੇਡ' ਹੋਵੇਗੀ... ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਸਨ...''
"ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੀ": ਮਮਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਹਾਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ।"