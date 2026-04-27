ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਦੱਸਿਆ 'ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'
Published : April 27, 2026 at 8:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
'ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'
'ਆਪ' ਨੂੰ "ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸੱਤ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 100% ਹੈ।"
'ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ'
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
'ਸਥਿਤੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਰਗੀ'
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ
ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਓਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 117 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।"
'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 85.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ।
'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ'
'ਆਪ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। 'ਆਪ' ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਜਪਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ।"ਮਾਕਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ 'ਆਪ' ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ।"