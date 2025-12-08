ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟਕੇਸ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਾਇਬ ! IndiGo ਦੀਆਂ 126 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Published : December 8, 2025 at 4:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਟਕੇਸ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗ ਗਾਇਬ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਟਕੇਸ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਗਾਇਬ ਸੀ।" ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 126 ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 126 ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ 66 ਰਵਾਨਗੀ ਉੱਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਗਮਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਢੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੇਰਲਾਪੱਲੀ ਤੋਂ ਯੇਲਹਾਂਕਾ ਅਤੇ ਚੇਰਲਾਪੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੋਟਾਯਮ ਅਤੇ ਚੇਰਲਾਪੱਲੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਇੰਡੀਗੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਬੋਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ
ਭੁਵਨਗਿਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਮਾਲਾ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ₹10,000 ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹70,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।